نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالورش وعروض التراث الشعبي.. قصور الثقافة تواصل ليالي رمضان بالطور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية

وشهدت ساحة العلم بمدينة الطور عرضا فنيا لفرقة الطفل للفنون الشعبية تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث السيناوي بقيادة الفنان أسامة إبراهيم وسط تفاعل كبير من الجمهور، تلاه تقديم " أوبريت "الليلة المحمدية" الذي يتضمن مجموعة من الابتهالات والأشعار فى حب الرسول الكريم، إخراج جمال مهران، بجانب تنفيذ ورشة أشغال بالخرز تدريب هدير حسن.

جاءت الفعاليات بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونخبة من المثقفين.

وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، نظم بيت ثقافة أبو زنيمة لقاء بعنوان "أهمية التكافل الاجتماعي" تحدث خلاله الشيخ كارم حسين عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن مظاهر التكافل وآثاره الإيجابية للفرد والمجتمع.

ورشة تصميم لوحات لشخصيات رمضانية

بينما أقامت الفنانة منى المحص ورشة تصميم لوحات لشخصيات رمضانية بمدرسة أبو زنيمة الأعدادية، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ليالي رمضان

وينظم فرع ثقافة جنوب سيناء هذا العام 200 فعالية، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، تستمر حتى السبت المقبل، وتشهد عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة.

