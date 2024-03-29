نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيونسيه تطرح عناوين أغنيات أحدث البوماتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة بيونسيه قائمة عناوين اغنيات أحدث البوماتها بشكل رسمي بعنوان Cowboy Carter، ووفق ديد لاين، قائمة عناوين الأغنيات بالالبوم الجديد كشفت عن تعاون مرتقب لبيونسيه مع مجموعة مميزة من الفنانين الكبار مثل دولي بارتون.

وقامت النجمة الكبيرة بيونسيه بطرح البوستر الدعائي الأول لألبومها الجديد الذي كانت قد اعلنت عن نيتها لطرحه باسلوب اغنيات الكانتري الامريكية، وأعلنت النجمة بيونسيه عن أن أحدث البوماتها الغنائية، سيطرح بعنوان Cowboy Carter!، وسيكون أحدث البوم غنائي لها منذ طرحها لأخر البوم في عام 2022.

ووفق ديلي ميل، الالبوم القادم، سيشمل في غالبيته اغنيات على طريقة الكانتري ميوزك، لعشاق نمط اغنيات رعاة البقر.

نجاحات مشابهة

وكانت قد سارت تايلور سويفت على نهج بيونسيه، في طرحها خلال الاسابيع القليلة الماضية، فيلم وثائقي جديد، قدمت من خلاله كواليس حصرية لجولتها الفنية الموسيقية، هذا الفيلم، حقق نجاح استثنائي على مستوى شباك التذاكر، حتى أنه تفوق على أعمال سينمائية شهيرة، كانت مطروحة للعرض في التوقيت نفسه.

نسخة جديدة من 1989

وأطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 اغنيات جديدة تضاف للمرة الاولى للألبوم كأغنيات اضافية على اغنيات الاصدار الأول له، وتقول ديلي ميل، ان هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الاغاني، باضافة خمسة اغنيات جديدة، منها اغنية بعنوان Slut، والنسخة المعززة من الألبوم، ستكون متاحة للاقتناء مع الأغنيات الخمس بها، بداية من يوم 27 اكتوبر المقبل.