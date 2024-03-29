خاص.. هدير عبد الناصر للفجر الفني: اعتمادي على نفسي في الحقيقة تشبه شخصيتي في نعمة الأفوكاتو وعجبني مسلسل "أشغال شقة"

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أحمد جودة - القاهرة - خاص.. هدير عبد الناصر: تحمست لمسلسل نعمة الأفوكاتو بسبب مي عمر والجمهور اتعاطف معايا

تحمست لمسلسل نعمة الأفوكاتو بسبب مي عمر ومحمد سامي.

جاءت تعليقات كثيرة وردود افعال ايجابية علي دوري في مسلسل نعمة الأفوكاتو والجمهور اتعاطف معايا.

صفة الاعتماد على النفس أو تحمل المسؤلية هي الصفة الوحيدة المشتركة بين شخصيتي الحقيقية وشخصيتي في نعمة الأفوكاتو.

كواليس العمل كانت ممتعة وكانت عكس دوري.

أحب الأعمال الكوميدية وعجبني مسلسل "أشغال شقة"

وكان لـ "دوت الخليج الفني" حديث مطول مع الفنانة الشابة "هدير عبدالناصر"، وهي من مواليد مدينة الجيزة، بدات مشوارها علي المسرح، فازت بجائزه أحسن ممثله دور ثانى مناصفه عن دورها فى العرض المسرحى الأسانسير شاركت مسلسل لعبة النسيان، اشتهرت من خلال تقديمها مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، أيضا في مسلسل نسل الأغراب، الذي قدم بطولته كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وتشارك في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بشخصية "منة".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية نص حوار الفنانة الشابة هدير عبد الناصر..

ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل نعمة الأفوكاتو ؟

تحمست للمسلسل هو لإنه بطولة النجمه مي عمر، وهذا ليست المرة الاولى التي اشارك فيها بعمل من بطولتها، وهناك توافق وكيميا بيني وبينها، واحب العمل معاها لإنه ا نجمه جميلة وطيبة، وايضا من عناصر انجذابي للعمل هو إنه من إخراج محمد سامي، حيث إنه مخرج كبير وعظيم يشجع علي المشاركه في اى عمل من صنعه، ويعطي اطمئنان للمثل بنجاح العمل وظهوره بشكل مختلف لان اعمال محمد سامي تتحدث عن نفسها.

هل توقعتٍ نجاح المسلسل وتصدره التريند بهذا الشكل؟

توقعت نجاح المسلسل لتوفر عدة عناصر منها السيناريو الجيد الجذاب واخراج محمد سامي ذو بصمة فنية ناجحه، بطولة الفنانة مي عمر، وبالفعل نجح العمل وتصدر التريند واحب الجمهور دور "منه" وكان هناك مقدرة علي توصيل احساسها في كل مشهد لها وتوصيله لوجدان للجمهور، وسعيدة جدا بردود الافعال.

هل توجد صفات مشتركة بين الدور اللي بتقدميه وشخصيتك؟

لا توجد اى صفه مشتركه بين شخصيتي الحقيقية "هدير" وشخصيتي "منة" في "نعمة الافوكاتو" حيث إنه ا طالبة جامعيه تعرضت لموقف صعب وهو وفاة اخوها الاكبر "محمد" فجاة، ثم تكتشف إنه لم يمت طبيعي بال قتل، ولا يوجد لها اقارب أو سند في الحياة سوا والدتها لذلك هي شخصية صغيرة السن وتعتمد علي ذاتها، وتعتبر صفة الاعتماد علي النفس أو تحمل المسؤلية هي الصفه الوحيدة المشتركه بين شخصيتي الحقيقية وشخصيتي في المسلسل.

ماذا عن كواليس تعاونك مع النجمة مي عمر؟

كواليس العمل كانت ممتعه وكانت عكس دوري لان "منة" دور درامي تعيش مشاعر الحزن والبكاء علي وفاة اخيها، فكنت بعوض في الكواليس العكس تماما اظهر الجانب المرح والمضحك من شخصيتي الحقيقية، الكواليس كانت جميله ولذيذة بيني وبين مي عمر، اغلب مشاهدي كانت مع مي أو الفنانة سلوي عثمان.

ماذا عن ردود الأفعال التي وصلتك على المسلسل وعلى دورك الذي تقدمينه خلال الأحداث؟

رودود الافعال جميلة وإيجابية والجمهور حب دور "منة" وتعاطفوا مع الشخصيه، واتبسط بردودد الافعال

كيف تتعاملي مع التعليقات السلبية؟

لا أرد على التعليقات السلبية لان كل شخص بيقول اللى هو عايزوا وانا من حقي اختار ارد ام امتنع عن الرد وانا بختار عدم الرد، الجمهور حر في الراي من غير تجريح أو الفاظ، إذا كان هناك نقد لا بد أن يكون باحترام.

ما أصعب المشاهد التي واجهتك في المسلسل ؟

كان هناك العديد من المشاهد الصعبة والمتعبه نفسيا أبرزهم استقبال خبر موت محمد الاخ، وعند وجود نعمه في منزلهم وترجي والدة محمد "سلوي عثمان" لها لمعرفة سبب وفاة محمد وترجيها لمعرفة الحقيقة.

بماذا يختلف محمد سامي عن أى مخرج آخر؟

يعتبر محمد سامي استاذ واللي بيشتغل معه بينجح نجاح مختلف، بيدوق طعم نجاح تاني مع احترمي لكل الفنانين والمخرجين الكبار لكن محمد سامي مختلف ومبهر يفاجاة الممثل والجمهور، اعمال محمد سامي تتصدر التريند ويتابعها وبيعرف ازاى يشد الجمهور ويتابع حلقات العمل بيشتغل دايما علي فضول المشاهد.

ما الأفضل بالنسبة لكي المسلسلات الـ 15 حلقة أم الـ 30 حلقة؟

علي حسب قصة العمل والقصة حيث إن هناك اعمال تكفي 15 حلقة فقط واعمال اخر يناسبها الـ 30، انا مع الاعمال ذات قصة وتوصيل رسالة معينه، بالنسبالي افضل النوعين من المسلسلات، يجب ان تكون الاحداث مشدودة ولا تشعرني بملل وانا شاهد العمل.

أى الدور اللي اتعرض في مسلسلات رمضان وكان نفسك تجسديه، أى أحب الأعمال بالنسبالك؟

لايوجد دور كنت ارد ان اشارك فيه غير دور "منه" في "نعمة الأفوكاتو " ولكن شاهدت بعض الاعمال التي تعرض في موسم رمضان الحالي وعجبني المسلسلات الكوميدي منهم مسلسل "أشغال شقة" وهو عمل كسر الدنيا، مصطفى غريب عامل دور جميل ونجم في منطقة الكوميديا، وانا بحب الاعمال الكوميديا واري ان اشغال شقة كوميديا غير مستهلكه وفريش وفريدة من نوعها.

