المنشد عامر التوني: ورثت الصوت الجميل من والدتي وصنعت ناي خاص بي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المنشد عامر التوني تأثير والدته عليه وكيف كان صوتها سببًا في حبه للإنشاد والابتهالات، كما تحدث عن أول الة موسيقية صنعها بيده.

تصريحات المنشد عامر التوني

قال المنشهد عامر التوني خلال حديثه في لقاء حصري مع برنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة صدى البلد: "نحن كنا محظوظين لأننا نشأنا في ريف وورثت الصوت الحلو من والدتي فوالدتي كانت حافظة لتراث سيد درويش بالكامل، وكنت احب اسمع صوتها لأن صوتها كان سليم".

وتابع: "فيما بعد في المدرسة كنت أقدم الأوبرتات والمسرحيات وكان لدي هاجس أن اتعلم العزف على الة موسيقيية لكن في قريتي بالمنيا لم تكن بها الالات موسيقيية، لكنني كنت صانع ناي خاص بي وكنت طفلًا وقتها".

واختتم كلامه، وقال: "كنت اعزف الناي بطابور الصباح بالثانوية العامة، وكان يسمح لنا بهذا مدير المدرسة رغم أنه كان شيخ أزهري لكنه كان لديه تفتح وفكر".





نبذة عن عامر التوني

ويُعد عامر التوني أحد أشهر المنشدين الصوفيين فى مصر خلال العشرين عامًا الماضية، وهم مدير مركز إبداع قبة الغورى، وتخرج فى كلية التربية قسم اللغة العربية، وحصل على الدكتوراه فى الطرق الصوفية والمولوية، التى تأسست على يد جلال الدين الرومى، حيث أسس فرقة المولوية المصرية عام 1994، والتى تجذب الجماهير من جميع أنحاء البلاد، والتى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم، ما يؤكد هويتها الثقافية.