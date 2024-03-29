نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الـ19.. أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "لانش بوكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل لانش بوكس، ذهاب الصديقات للعمل في المعرض، لكن يطلب نادر (أحمد وفيق) من زوجته بسمة (غادة عادل) ترك العمل.

وتستعرض الحلقة زيارة شريف لماجي في المنزل لسؤالها بشأن سامي (عمرو رمزي)، فيزل لسان ابنها الصغير.

وتشهد الحلقة إبلاغ بسمة - ندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد) بنيتها حرق باقي النقود المزورة، لكن يأخذها مروان ( المطرب شاهين) ويطلب من بسمة ونادر متابعة غسيل الأموال في المعرض.









مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانش بوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.





قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.