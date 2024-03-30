نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الصباح ينجو من محاولة قتله بالسم في "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة التاسعة عشر بـ محاولة من دنيا زاد زوجة حسن الصباح بقتله، بعد قتله لابنهما الحسين وتطلب من ابنتها الصغرى خديجة أن تخبر الحرس أنها ترغب في رؤية والدها، وأنهم سيأخذونها بالفعل إليه، وهناك تطلب منها أن تهمس لوالدها قائلة: "أمي عايزة تشوفك.. وحشتها وسامحتك وعايزاك تتعشى معاها وتبات جنبها".

ويذهب الصباح لغرفة دنيا زاد ويجدها متزينة وأعدت له الطعام الذي يحبه، ويطلب منها أن تتناول معه الطعام ولكنها ترفض وتقول إنها ستأكل بعده كالمعتاد، ينادى حسن الصباح على ابنته الصغرى خديجة ويعطيها قطعة من الطعام، ولكنها تصرخ فيها وترفض ليكشف الصباح حيلتها لإنهاء حياته: “تفتكري هيهون عليا أموت بنتي.. أمك يا خديجة من طيبتها قررت تحط لأبوكي في الأكل سم مش كره في أبوكي، لكن حب بزيادة، حبها للحسين أخوكي خلاها تنتقم مني بالطريقة الطيبة دي عشان كدا أنا مسامحك”، ولكنها تخبره أنها ستظل عدوته إلى يوم الدين ولن تتوانى عن قتله في أحد الأيام.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.