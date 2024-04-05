نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله: "برامج المقالب سبوبة حلوة ولا أحب المشاركة فيها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان صلاح عبد الله، كرهه لبرامج المقالب وعدم المشاركة فيها ولكن شارك في أحد البرامج زمان، قائلا: "بكره برامج المقالب ولا اشارك فيها وانا شاركت زمان في بعض برامج المقلب وكانت بسيطة وخفيفة ودلوقتي لا خلاص وهي سبوبة حلوة بس مينفعش اشارك فيها".

وانتقد صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، نشر المشاهير لحياتهم الشخصية على وسائل السوشيال ميديا، مؤكدا أن الأجيال الحالية من الشباب تفكيرهم مختلف عن جيله ويستخدمون السوشيال ميديا والهواتف المحمولة بطريقة غريبة.

واستكمل: "مشكلتي مش مع بناتي ولكن مع أحفادي وعندي حفيدين والموبايل حاجة صعبة جدا بالنسبة لهم ولهم طرق وتفكير وطريقة تفكيرهم مختلفة ودماغهم مختلفة".

آخر أعمال صلاح عبدالله

الجدير بالذكر ان آخر أعمال صلاح عبد الله فيلم "الإسكندرانى" الذى يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي،حيث تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسددوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق، وحقق الفيلم نجاحات واسعة في الوطن العربي.