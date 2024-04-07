بالصور.. بوسترات فيلم "أسد أسود" بطولة محمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد رمضان عن مجموعة من البوسترات التي قام جمهوره بتصميمها لفيلمه الجديد "أسد أسود"، الذي لا يزال في مرحلة التصوير، وجاءت البوسترات بطريقة تصور شخصية رمضان وسط معركة حربية، ولكن في عصرين مختلفين أحدهما حديث والآخر قديم.

بوسترات فيلم أسد أسود

وكتب محمد رمضان معلقا على بوسترات الفيلم: "مبسوط من اجتهادكم وتوقعاتكم لشخصيتي في فيلم ( أسد ) وشكرًا على التصميمات الرائعة دي.. حماسكم ده مشجعني أوي في مرحلة التحضير للفيلم. (أسد) انتاج موسى أبو طالب. ‏تأليف محمد وشيرين وخالد دياب إخراج محمد دياب. الله ولي التوفيق".

أبطال فيلم "أسد أسود"

ويشارك في بطولة فيلم "أسد أسود" محمد رمضان، خالد الصاوى، ماجد الكداونى، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، ومن السودان تعاقدت الشركة مع كلا من اسلام مبارك، محمود السراجى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الممثلين للعمل خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال محمد رمضان

وكانت آخر أعمال محمد رمضان طرحه فيديو كليب أغنية "عربي" على "يوتيوب"، وتعاون فيها معه المغني الكندي ذو الأصل اللبناني مساري، ومغني الراب الأمريكي فيوتشر، وايضا شارك في مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.

