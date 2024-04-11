نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يكرم نجوم أدوار الشر في دراما رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الإعلامي د. عمرو الليثي من خلال برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، نجوم الشر باحداث مسلسل المعلم الفنان طارق النهري والفنان منذر رياحنة.

وقال الفنان منذر رياحنة ان الشر في أدواري يعود إلي الشخصية فلو رجعنا إلي شخصية " عنتر " بمسلسل "المعلم " نجده يحب ويفعل اي شئ مقابل حبه حتي لو كان الشر ذاته.

وأشاد الفنان طارق النهري بالفنان منذر رياحنة وإنه ممثل متمكن من أدواته، وان شخصية شداد بمسلسل المعلم هي محور الشر.

وعلي جانب آخر اشار منذر ريحانة ان شخصية عنتر مسيطر عليها من خلال شخصيات المسلسل احمد بدير وانتصار وسلوي خطاب وطارق النهري، وانا احب الفنان احمد بدير واتمني ان تجمعني به مشاهد وبكون مرتاح وسعيد بالعمل معه.

وعن كواليس العمل قال إنه ا كانت رائعة بين اسرة العمل، معقبا طارق النهري كانت مشاهد رائعة ومتميزة ومباراة فنية.

وعن اصعب مشهد قال منذر وانا بتحدث مع مراتي وبقلها أنا احب واحدة تانية غيرها واقول لها.. اعمل ايه في قلبي اللي خارج عن طوعي، موجها الشكر إلى النجم مصطفي شعبان وشركة سينرجي وفريق العمل بشكل عام، بعد الحريق كنا نجلس لمدة ٢٤ ساعة حتي ننهي تصوير احداث المسلسل.

مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.



نجوم مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.