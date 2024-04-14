كريم عبد العزيز عن مسلسل الحشاشين: عمل بهذا الحجم كان محتاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 09:31 صباحاً - كشف الفنان كريم عبد العزيز عن تحضيراته لشخصية حسن الصباح مع المخرج بيتر ميمي، وعن المراجع الذي ذاكرها من أجل الوصول للشخصية.

وقال كريم عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: المفروض كان يتعرض في رمضان 2023، ولكن عمل بهذا الحجم كان محتاج وقت غير العادي، وبيتر ميمي ملحقش، وعشان كل الناس تاخد وقتها في الشغل الملابس والجرافكس والإضاءة تم تأجيله.. والأعمال التاريجية صعبة في تنفيذها.

وأضاف كريم عبد العزيز: قرأت كل حاجة اتكتبت عن الحشاشين من نقاد أو الأفلام وغيرها لحد ما جمعت، وقعدت مع السيناريست عبد الرحيم كمال، وشوفت لـ حسن الصباح صورة مرسومة بالفحم فتخيلته كدا، والمراجع اختلفوا على كل حاجة إلا صفة واحدة وهي الهدوء، وأنا راجل عصبي.

واختتم كريم عبد العزيز حديثه: كنت بسأل بيتر ميمي طول التصوير هل أنا ممل في تمثيلي؟ لأني كنت خايف أكون طبقة واحدة في كل المشاهد.

حقق مسلسل الحشاشين نجاحًا كبيرًا في رمضان 2024، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سامي الشيخ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.