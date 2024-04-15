نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطربة شمس الكويتية محاصرة في بغداد بعد إغلاق المطار بسبب الهجمات الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجدت المطربة الكويتية الشهيرة شمس نفسها محاصرة في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد إغلاق مطار بغداد الدولي بشكل مفاجئ مساء أمس، عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل في الأراضي المحتلة.

تفاصيل حفل المطربة شمس

وكانت شمس قد سافرت إلى بغداد لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلا أن إغلاق المطار حال دون مغادرتها.

وأعربت شمس عن قلقها من الوضع الراهن في المنطقة، وناشدت السلطات المعنية العمل على إعادة فتح المطار في أقرب وقت ممكن، ليتمكن المسافرون من المغادرة والعودة إلى بلدانهم.

رسالة شمس لجمهورها

كما طمأنت شمس جمهورها على سلامتها، مؤكدة أنها بخير وتتواجد في مكان آمن.

وتابعت شمس: "أدعو الجميع إلى السلام والمحبة، ونبذ العنف والكراهية، فالعالم بحاجة إلى المزيد من التسامح والتفاهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة."

وتبقى شمس عالقة في بغداد بانتظار إعادة فتح المطار، فيما يتابع جمهورها أخبارها باهتمام ويتمنون لها السلامة.

الهجمات الإيرانية على إسرائيل

يُشار إلى أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل قد أثارت قلق المجتمع الدولي، ودعت العديد من الدول إلى خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.