هكذا ودعت نهال عنبر صلاح السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - في خبر محزن يخيم على عالم الفن المصري، توفي الممثل القدير صلاح السعدني، وقد أعلنت عائلة الفقيد خبر وفاته، ما أثار حزنًا كبيرًا في صفوف الجمهور والوسط الفني.

وتعاطف العديد من النجوم والفنانين مع عائلة الفقيد، حيث عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان صلاح السعدني. وتوالت التعليقات والتحية لمسيرته الفنية المميزة وإسهاماته الكبيرة في السينما المصرية.



حرصت الفنانة نهال عنبر على نعي النجم الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، حيث شاركت جمهورها بصورة صلاح السعدني من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" انا لله وانا اليه راجعون " وفاة الأخ والصديق والزميلالفنان الكبير صلاح السعدني.اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين اسالكم الدعاء".

تعليقات الجمهور على منشور نهال عنبر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

مكان جنازة صلاح السعدني

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على النجم الكبير صلاح السعدنى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات



آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر آخر أعمال نهال عنبر مسلسل دون سابق إنذار، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

