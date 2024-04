قبلة كيم كارداشيان وايما روبرتس تثير جدل حول مسلسل American Horror Story: Delicate

القاهرة - محمد ابراهيم - اثار المقطع الترويجي للموسم الجديد من مسلسل American Horror Story: Delicate جدلا كبيرا بسبب قبلة تبادلتها كيم كارداشيان مع الممثلة الشابة ايما روبرتس، ونقلت ديلي ميل، وعدد من المصادر، الاعلان التشويقي للموسم الجديد من المسلسل المثير للجدل، والذي تعود للمشاركة به كيم كارداشيان بدور رئيسي.

وذلك بعد أن سبق وأعلنت كيم كارداشيان عن مشاركتها بالتعليق الصوتي والانتاج لفيلم وثائقي جديد سيكون عن حياة نجمة هوليوود الراحلة اليزابيث تايلور.

وذلك حسب ما ذكر موقع ديد لاين، الذي افاد بأن كيم كارداشيان ستشارك في انتاج المشروع السينمائي الجديد بالتعاون مع قناة بي بي سي الوثائقية.

وضمن أحدث المشاريع الوثائقية المرتقبة، كشفت مصادر مقربة من النجم القدير أنتوني هوبكينز عن عمله على فيلم وثائقي يقدم سيرته الذاتية، ويسرد مسيته الفنية الحافلة.

ووفق ديد لاين، هذا العمل الوثائقي الجديد، هو مشروع فني تشرف عليه بشكل مباشر زوجة النجم الكبير، وتنتجه للسينما.

فترة نشاط فني

ويعيش النجم القدير أنتوني هوبكينز حاليا فترة نشاط فني، بعد الإعلان عن عن انضمامه لطاقم عمل المسلسل الجديد المرتقب الذي تشتق أحداثه من قصة فيلم المصارع للنجم راسل كرو، الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الجديد سيروي نفس قصة العمل السينمائي، وتقتبس أحداثه من الرواية التي استوحى منها الفيلم الأصلي.

تفاصيل عن العمل

ومشاركة أنتوني هوبكينز، ستكون بتجسيده ضمن أحداث المسلسل لشخصية الامبراطور الروماني Vespasian، وسيتولى مهمة إخراج العمل الدرامي المرتقب، المخرج الألماني رولاند اميريك البالغ من العمل 67 عام.

والمسلسل من المقرر طرحه بعنوان هو Those About To Die، وهو العنوان نفسه الذي طرحت به الرواية الاصلية للكاتب دانيال بي مانكيس، التي يعود تاريخ النشر الأصل لها، لعام 1958.

وحتى الآن لم يتم الكشف تفاصيل اسماء أخرى من المقرر أن تنضم لطاقم عمل المسلسل الجديد بخلاف النجم أنتوني هوبكينز.