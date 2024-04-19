كلينت ايستوود يختتم تصوير آخر عمل سينمائي في مسيرته قبل الاعتزال

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مقربة من المخرج الكبير كلينت استوود عن ختام تصوير الفيلم الذي من المتوقع ان يكون آخر مشروع سينمائي له، ووفق ديلي ميل، سيقدم كلينت استوود لعالم هوليوود عمل سينمائي اخير وهو في سن الـ 93، يكون بعنوان Juror No. 2 بمشاركة نيكولاس هولت وتوني كوليت بأدوار البطولة.

وكان يحضر نجم هوليوود الاسطوري المخرج والممثل القدير كلينت استوود للعمل على فيلمه رقم 40 في مسيرته الاخراجية بهوليوود، وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفيلم رقم 40 من استوود كمخرج، تقرر ضم مجموعة مميزة من الممثلين الشباب في هوليوود لبطولته.

ووفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن من ابطال الفيلم الجديد لإستوود الذي سيطرح بعنوان Juror #2، الممثلة الشاب زوي ديوتش ونيكولاس هولت وتوني كوليت.

Something From Tiffany

وكان أحدث عمل سينمائي شاركت زوي دويتش في بطولته، هو فيلم بعنوان Something From Tiffany، وهو فيلم رومانسي كوميدي من انتاج شركة أمازون، تم طرحه للعرض عبر منصة امازون الرقمية أمازون فيديو برايم.

وفي أدوار البطولة تظهر زوي دويتش في شخصية باسم راشيل ماير، وشاي ميتشل في شخصية باسم فانيسا وكندريك سامبسون في شخصية ايثان جري، وراي نيكلسون في شخصية جاري ويلسون.

أعمال أمازون الأصلية

وتختتم شركة أمازون العام الحالي بطرح هذا العمل السينمائي الجديد، بعد تقديمها لعام مميز كان حافلا بطرح مجموعة متميزة من الاعمال الدرامية والسينمائية.

وكان أبرز الاعمال التي طرحتها شركة أمازون، الموسم الأول من مسلسل "خواتم القوة" المستوحى من قصة عالم ملك الخواتم وثلاثيته الشهيرة.