نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح السعدني و شخصياته يتصدران تريند " إكس " بعد وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان القدير الراحل صلاح السعدني و شخصياته المختلفة التى قدمها في عالم السينما و أبرزها “ ارابيسك” تريند موقع التغريدات “ إكس ” و ذلك بعد وفاته المنية صباح أمس الجمعة و تم تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد تأدية صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بعد صلاة العصر و تم تشيع جثمانه إلى مقابر العائلة على طريق الواحات.

ارابيسك “ صلاح السعدني ”

موعد عزاء صلاح السعدني

في السياق ذاته سيقام عزاء الفنان القدير الراحل صلاح السعدني يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أبرز الحاضرين في جنازة صلاح السعدني

حرص عدد من الفنانين والفنانات الآخري على تأدية واجب العزاء الفنان أحمد السقا والفنانة غادة عادل والفنان القدير محمود البزاوي والفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز و الفنانة غادة عادل ووالفنان مدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين والفنانات .