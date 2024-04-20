نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يتصدر تريند "إكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد فؤاد تريند موقع التغريدات “إكس ” وذلك بسبب احتفاله بزفاف نجله عبد الرحمن بإحدي فنادق القاهرة مع حضور نخبة من نجوم الفن أبرزهم الهضبة عمرو دياب والفنان إيهاب توفيق والفنانة بوسي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

حفل زفاف عبد الرحمن محمد فؤاد

حفل زفاف عبد الرحمن محمد فؤاد

حفل زفاف عبد الرحمن محمد فؤاد

حفل زفاف عبد الرحمن محمد فؤاد

حفل زفاف عبد الرحمن محمد فؤاد

حفل زفاف عبد الرحمن محمد فؤاد

حفل زفاف عبد الرحمن محمد فؤاد

آخر أعمال محمد فؤاد

والجدير بالذكر ان أغنية "علو السما" آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية، وهي أغنية رومانسية ضمن فيلم "المطاريد" تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

كلمات أغنية "علو السما"

الحلم اللي إنت شايفه صعب أطوله

بكرة يبقى ليّ بكرة أنوله

خطوة بس بيني وبين وصوله

دي هانت أوي

عندي حل مهما جات مشاكل

جوايا حد مجنون وعاقل

مين في الدنيا كان جاء لها كامل

إيه المشكلة؟

علو السماء هوصل أنا

مين قال هنا ده آخري، لالالالا

يا نجوم فوقي بكرة تذوقي

شغفي وشوقي وحلمي أنا، أنا

علو السماء هوصل أنا

مين قال هنا ده آخري، لالالالا

يا نجوم فوقي بكرة تذوقي

شغفي وشوقي وحلمي أنا، أنا

علو السماء هوصل أنا

مين قال هنا ده آخري لا

علو السماء هوصل أنا

مين قال هنا ده آخري، لالالالا (لالا)

يا نجوم فوقي بكرة تذوقي

شغفي وشوقي وحلمي أنا، أنا