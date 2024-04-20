القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما الطفل بالهناجر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:31 مساءً - في إطار حرص وزارة الثقافة علي تقديم أنشطة ثقافية للأطفال، يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فعاليات نادى سينما الطفل، وذلك اليوم السبت ٢٠ ابريل، الساعة ١٢ ظهراً، بسينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا.

يُعرض خلال النادي أفلام "خيال" إخراج دينا شوقي، "صرخة إنسان" إخراج نسرين عبد الحليم، "نظرة" إخراج ريهام عباس، "الهودج" إخراج هبه الشاذلي، "العفريت" إخراج أحمد سعيد، "بطل أونطة" إخراج عامر حسن، "اكتر من ذلك يكفي" إخراج تريزا عبد الشهيد، "لماذا" إخراج شيماء صبري، "فقاعة" إخراج محمد حماد، "لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم" إخراج مصطفي جاد، "أوركيد: إخراج تقي بركات.

وأوضح الدكتور حسين بكر، أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدي الأطفال من خلال مشاهدة افلام توعوية، ومحاولة لأبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم أمامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي، ويقام شهرياً تحت إشراف الفنانة رانيا محمود.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان للجمهور .