نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر| فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النجمة يسرا على أن كل أبطال فيلم «شقو»، مختلفين تمامًا عن التوقعات، لافتة أن الإخراج جيد وموضوع الفيلم رائع، والإنتاج كبير جدًا.

أبرز تصريحات يسرا في برنامج سبوت لايت

وأضافت يسرا في لقاء خاص مع شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «أنا فرحانة بيهم فرحة عمري، وأنا كمان فرحانة أكتر؛ لأني كنت محاطة بحُب، وكنت بعمل الشغل بجد من قلبي، مش بكبر الدور أو بصغره».

سعادة يسرا بنجوم فيلم شقو

وأشارت يسرا، قائلة: «فيلم شقو مهم، وجديد عليا، وعلى كل الفنانين اللي اشتغلو فيه، سواء تايسون أو دينا أو أمينة، كلهم هتشوفوهم بشكل مختلف خالص وحلو أو ي، وسعيدة جدًا بكريم السبكي، حقيقي مخرج حلو أو ي».

يسرا تكشف تفاصيل دورها في فيلم شقو

وكشف يسرا عن تفاصيل دورها في فيلم «شقو»، قائلة: «دوري الشر بعينه، في شخصية الدكتورة، ومن غير الدكتورة مفيش الشر».