نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايا شاهين تكشف لـ“دوت الخليج الفني” بداياتها الإعلامية وتفاصيل برنامجها على قناة "النهار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسرار وكواليس لأول مرة..

نجحت الإعلامية هايا شاهين، في جذب الانتباه من خلال تقديم برامج إعلامية تهدف إلى وعي المواطن وكيفية الاستثمار في العقارات، هي شخصية طموحة وذكية وتسعى دائما إلى التطور في مجال الإعلام.

"دوت الخليج الفني" أجرى حوارًا خاصًا مع الإعلامية هايا شاهين لتكشف لنا عن تفاصيل برنامجها الجديد "القرار" المقرر عرضه على شاشة قناة "النهار"، وتتحدث عن التحديات التى واجهتها في مجال الإعلام، وإلى نص الحوار،،

في البداية.. نريد أن نعرف الجمهور على من هي الإعلامية هايا شاهين؟

خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة 2018، من ميت غمر من محافظة الدقهلية، اشتغلت في الإعلام من 2014 في etc، ثم انتقلت إلى المحور ثم النهار، وصدى البلد، وسي بي سي إكسترا، ثم عملت مراسلة في قناة النهار، وانتقلت إلى الشمس، ثم عدت إلى قناة النهار من خلال برنامج القرار الذي سيعرض قريبًا.

هل يمكنك تقديم لمحة عامة عن الجمهور الذي يستهدفه برنامجك الجديد على قناة النهار؟ وما الذي تأملين تحقيقه من خلاله؟

بالنسبة لفكرة البرنامج تستهدف إلى الأشخاص الذين يريدون شراء العقار والمستثمرين خاصة الاستثمار الخارجي، والمشاريع القومية للدولة.

ما هي تحدياتك الرئيسية في تطوير هذا البرنامج الجديد؟

هناك العديد من العقبات فكان البرنامج تحدي كبير بالنسبة لي.

ما هي الرسالة أو القصة التي تأملين في نقلها من خلال هذا البرنامج الجديد؟ وما النتيجة التي تتوقعين تحقيقها للمشاهدين؟

أهدف إلى توعية المواطن على شراء العقار دون أن يقع في دائرة النصب، ونوضح له الأماكن التي يستطيع أن يشتري فيها عقار، والأماكن السياحية اللي ممكن استثمر فيها.

هل واجهتي تحديات خاصة في مشوارك الإعلامي؟

هناك العديد من العقبات التي واجهتني، وأوجه الشكر إلى الدكتورة سميرة الدغيدي صاحبة قنوات الشمس كانت أكبر داعم لي خلال تلك الفترة.

هل تعتقدين أن هناك تغيرًا متسارعًا في دور المرأة في مجال الإعلام؟ وما هو رأيك في هذا التغير؟

دور المرأة مهم جدا وأكثر شئ فاهم الدنيا غير الرجالة خالص.

وماذا عن خططك المستقبلية؟

لدي خطط كثيرة واتمنى ان يكون البرنامج أكثر من موسم وينال على إعجاب الجمهور، وسيتم عرض البرنامج في بداية شهر يونيو المقبل.