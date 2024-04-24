انت الأن تتابع خبر معتصم النهار يوضح حقيقة إحراجه لشكران مرتجى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد الممثل السوري معتصم النهار على الجدل الذي أثير بين الجمهور بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقاطع زميلته الممثلة شكران مرتجى، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسلسل "لعبة حب".



وقال النهار، إن الموقف الذي حدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المسلسل كان من باب المزاح، مستغربًا من الأخبار التي انتشرت حول إصراره على إحراجها أمام الجميع.



وأضاف أن مروجي الشائعات والأسلوب الذي استخدموه في طريقة عرض الفيديو، كان هدفه زيادة نسبة المشاهدات في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح النهار بأنه فوجئ من الطريقة التي تمت للترويج لمقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يقاطع شكران، معلقًا: نحن نمزح أكثر في حياتنا اليومية وفي كواليس التصوير، وهذا الأمر أكدته شكران في تعليقها على الفيديو المتداول الذي تم اقتطاعه من المؤتمر الصحفي .