انت الأن تتابع خبر وفاة الأخت غير الشقيقة للفنانة رحمة رياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض، وفاة أختها غير الشقيقة من طرف والدها .



ونعت رحمة في منشور شاركته عبر حسابها في منصة "إنستغرام" شقيقتها بكلمات مؤثرة، وكتبت في منشورها عبر خاصية "الستوري": ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي من والدي رحمة الله.



ودعت صاحبة أغنية "الكوكب" لشقيقتها بالرحمة والغفران، وأن يجمعها الله بها في جنة الفردوس، وكتبت: اللهم اعفر لها وارجمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد.. اللهم ثبتها عند السؤال واحعلها في نعيم لا يفنى.. واجمعنا بها في جنة الفردوس.



واختتمت رحمة منشورها بدعوة متابعيها بالدعاء لأختها، قائلة: لا تنسوها من دعائكم.



ولم تكشف رحمة أسباب وفاة اختها غير الشقيقة أو تفاصيل أخرى عن الحادثة .