نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات عزيز الشافعي ببرنامج أجمد 7 لـ جيهان عبد الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الملحن والشاعر عزيز الشافعي في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج أجمد 7 الساعة 7 مع الإعلامية جيهان عبد الله.

وكشف عزيز الشافعي عن كواليس تتر مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال، والذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، وعن كواليس أعماله مع الهضبة عمرو دياب.

وقال:"تلقيت اتصالا من الفنان ياسر جلال يطلب منه جملة تكون سهلة الحفظ للمشاهدين مع موسيقى من أجل تتر مسلسل جودر".



وأضاف:" كان يتبقى على شهر رمضان أسبوعًا فقط، وبالفعل عملت على الموسيقى بالعود وأرسلتها، وكان الأمر بمثابة تحد بالنسبة لي لأنني لأول مرة أقدم تتر موسيقى فقط واستغرق الأمر مني ساعتين فقط".

عزيز الشافعي:"من الممكن أن أغني لكن لن أتحول للغناء بشكل كامل "





وتابع:" الاتجاه للغناء كان بهدف موقف يريد أن أعبر عنه أو إحساس يريد إيصاله، ومنذ البداية مشروعي الأساسي هو التلحين، لكن الغناء يأتي في أوقات معينة، من الممكن أن أغني لكن لن أتحول للغناء بشكل كامل".

وأشار:" قلت منذ 2011 إنني لو اتجهت إلى الغناء سأكون متأخرًا في طابور المطربين، لكن في طابور الملحنين أستطيع أن أكون رقم 1، لكن صعب أكون أحسن مطرب".



عزيز الشافعي: أغنية يوم تلات مش موجهة لأي فنانة

وواصل:" عمرو دياب عندما يغني أغنية يقدمها بإحساس غريب، وأغنية يوم تلات عندما قدمها قال البعض أنها موجهة لفنانة لكنها لا علاقة لها بأي فنانة".

أغنية أنت ما بتغبش هي من أعز الأغاني على قلبي

واستكمل:" أغنية “أنت ما بتغبش”هي من توزيع أحمد إبراهيم، وهي من أعز الأغاني على قلبي، لأنها تمثل مشروعي الغنائي المستمر منذ 20 سنة، فالهضبة كلمني وكان فرحان وقالي أنا مستمتع وأنا بسجل الأغنية”.

عزيز الشافعي يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو دياب



وأكد:" أول تعاون بيني وبين الهضبة عمرو دياب كان في عام 2019، الا أن حجم التعاون بينهما وصل إلى أكثر من 25 عملا فنيًا".

واختتم:" أول تعاون مع الهضبة كان في أغنية “يوم تلات” حيث إن الموزع أسامة الهندي صمم للأغنية شكلا موسيقيًا ثم هاتفني وأخبرني أن عمرو دياب قرر تقديم الأغنية في ألبومه، ثم بعد ذلك بدأت العمل مع الهضبة في أكثر من عمل فني".



نبذة عن عزيز الشافعي

يتميز الشافعي بقدرته على تجسيد جو المسلسل أو الإعلان من خلال الموسيقى التي يلحنها، حيث ينتقل من الحزن إلى الفرح ومن التراثي إلى الحديث بمهارة فائقة.



وتعاون الشافعي، خلال مسيرته أيضًا مع عدد من الفنانين المشهورين، مثل المطربة اللبنانية إليسا والنجم عمرو دياب،حسين الجسمي،أحمد عز، أنغام، محمد رمضان، روبي، دينا الشربيني، يسرا، شيرين، محمد فراج، أمير كرارة، ريهام حجاج وغيرهم من النجوم مما سهم في جعل تترات المسلسلات والإعلانات التي يلحنها لا تنسى.