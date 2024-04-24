نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تحضيرات الجزء الثاني من "صوت وصورة".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل "صوت وصورة" نجاحًا كبيرًا من خلال الجزء الأول له، لذلك قررت الشركة المنتجة أن تقدم الجزء الثاني منه ولكنه يشهد غياب حنان مطاوع عن البطولة به.



أحداث صوت وصورة

تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميدياومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عننفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي،ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتلالحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.



فريق عمل صوت وصورة

صوت وصورة مسلسل من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت،صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدةللخدمات الإعلامية.

آخر أعمال حنان مطاوع في رمضان 2023



وأيضًا شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل وعود سخية، تأليف وإخراج أحمد صبحي، وشارك في العمل كل من محمدالصاوي، نبيل نور الدين، مروة أنور، صفاء الطوخي وآخرين، كما شاركت في مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف، وشارك في العمل كل من حسين فهمي، هالة صدقي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، خالدأنور، ندى موسى، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، محمود قابيل.