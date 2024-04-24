نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة إيمان العاصي

وظهرت إيمان العاصي في الصور وهي ترتدي توب قصير باللون الأسود، وبنطلون يحمل نفس اللون، وتركت شعرهًا منسدلًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها.

إيمان العاصي وآخر أعمالها الدرامية



وكان آخر إيمان العاصي، الدرامية مشاركتها في مسلسل" جعفر العمدة " بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد،سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

أحداث مسلسل جعفر العمدة



دارت الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ4 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.