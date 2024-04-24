نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع فيلم 'شقو' يحتفلون بتحقيق إيرادات 51 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل فريق عمل فيلم شقو بنجاحه وذلك من خلال عمل جلسة تصوير نشر صورها عمرو يوسف من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وجاءت هذه الجلسة للأحتفال بالأرقام القياسية التي حققها الفيلم في وقت قصير، حيث كسر حاجز ال51 مليون جنيه في 13 يوم فقط من عرضه



فريق عمل فيلم شقو





شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، والفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.



قصة فيلم “شقو”





فيلم " شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أعمال في انتظار عمرو يوسف



ينتظر عمرو يوسف طرح فيلم " ولاد رزق 3"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.



أبطال فيلم ولاد رزق 3





ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.