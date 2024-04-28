ملك أحمد زاهر: 'ليلى من أنجح الفنانات في جيلها وكنا بنسقفلها' 

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر،رأيها في شقيقتها ليلى بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قائلة أنها كانت تجتهد على الشخصية وتسهر طوال الليل لكي تدرس الشخصية وتتعمق فيها بشكل كبير.

تصريحات ملك زاهر

وتابعت ملك أحمد زاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"ليلى كانت بتسهر ومش بتنام علشان تحول نفسها من البنت الكيوت للبنت الشعبية الكاريزما.. ومن أول حلقة كنت بقولها أنها شاطرة وفي الحلقة الـ 11 كلنا كنا بنسقف لها في مشهد المواجهة مع سلمى أبو ضيف".



وردت ملك زاهر، على منتقدي شقيقتها ليلى وخاصة عن أدائها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قائلة أنها وجدت عدة تعليقات على أدائها حيث كتب البعض بأنها "أفورت في المسلسل"، وعلى الجانب الأخر البعض كان يشيد بها لكنها تجد أن شقيقتها من أنجح الفنانات في جيلها وفي منطقة أخرى.

وأوضحت ملك زاهر، أن الأشخاص الذين ينتقدون ليلى يشاهدونها وذلك نجاح في حد ذاته وهي ترى التعليقات السلبية والإيجابية وتسمع ذلك وتتابع، وعندما كانت تأتي لتريني التعليقات كنت أقول لها بأنه نجاح، معقبة:"أنا مش بشوف أنهم مأفورين في الكلام لأنهم مش جابين طريقة الكلام من عندهم لأنهم جايبين ناس من المنطقة دي ولكن الناس بتحب تنتقد لمجرد النقد".



مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



آخر أعمال ملك أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر هو مسلسل محارب الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.