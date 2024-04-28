نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدورة الـ 14.. "أنف وثلاث عيون" يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم "أنف وثلاث عيون" بجائزة الجمهور وذلك بحضور منتجة الفيلم شاهيناز العقاد والمخرج أمير رمسيس والنجم ظافر العابدين، في ختام الدورة الـ 14 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وعرض الفيلم يوم الجمعة الماضية حيث نافس ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة، بحضور النجم ظافر العابدين، وحظي باستقبال رائع من الجمهور والنقاد بقاعة العرض التي رفعت لافتة كامل العدد.

تفاصيل فيلم "أنف وثلاث عيون"

كان فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، قد انطلق في السينمات العربية منذ بداية العام وحقق نجاحا نقديا وجماهيريا، وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث لاقى استحسانا جماهيريا كبيرا وإشادات واسعة، الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.



أحداث فيلم "أنف وثلاث عيون"

وتدور أحداثه حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاما!

دول عرض فيها فيلم "أنف وثلاث عيون"

كان أنطلق عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» بدور العرض السينمائية بمجموعة من الدول العربية، ودول الخليج، وهي، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين وسوريا، ويأتي هذا بعد أن تم طرحه 31 يناير الماضى في مصر.

قصة فيلم "أنف وثلاث عيون"

فيلم "أنف وثلاث عيون" مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب