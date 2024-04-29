نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي توجه رسالة لـ بوسي شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة خاصة إلى الإعلامية بوسي شلبي وذلك من خلال صورة لها أمام السيدة نفيسة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' أشكرك يا بوسي أنك حققتيلي حلمي كان بقالي فترة نفسي أزور السيدة نفيسة

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا فريد شوقي وهي ترتدي فستان سورايه باللون الرمادي، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدلًا، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل" المداح" الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجامب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف، ة العمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.