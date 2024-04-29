أيتن عامر: "الست طول ما فيها نفس لازم تدور على الحب في حياتها.. وأنا ضد التنازلات"

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أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة آيتن عامر في خطف الأنظار بأحدث ظهور لها ببرنامج كلام نواعم، والذي يعرض عبر قناة MBC.

وتحدثت أيتن عامر عن الخيانة وعلاقة الرجل بالمرأة وغيرها من الأمور.



وقالت:"من وجهة نظري لما تحصل حاجة في العلاقة بين الراجل والست، والست تتعرض للأذى لازم تبقى واثقة إنها مش هي السبب".

وأضافت: "مش معنى إنك دخلت علاقة فاشلة ماتدخليش علاقة غيرها، الست طول ما فيها نفس لازم تدور على الحب في حياتها".

أيتن عامر تكشف عن موقفها من الحب بعد انفصالها عن زوجها السابق



وتابعت: "في هذه الفترة أنا في استراحة، محتاجة أستعيد نفسي وأظبط حالي، لأن أي حد يدخل عمارة بايظة مش هيقدر يعيش فيها".



أيتن عامر:أنا شخص بلا عيوب… وأهم ميزة عندي التواضع

وأشارت: "أنا شخص بلا عيوب، وأهم ميزة عندي التواضع وأضحك عليكم لو قلت عندي معايير لاختيار شريك المستقبل، لما تحبي بني آدم هتاخديه على بعضه".

وواصلت: "مش شرط تتجوزي راجل غني أو ذو نفوذ مهم، أنا الحب عندي في المقام الأول ويغني عن أي حاجة في الدنيا".



واختتمت: "حتى لما نحب، مفيش داعي تدوسي على كرامتك، أنا ضد الموضوع ده جدا وضد التنازلات".

آخر أعمال أيتن عامر

والجدير بالذكر آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، بطولة هدى حسين وماجد المصري وأيتن عامر وفاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

كما شاركت أيتن عامر كضيفة شرف في مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة"، حيث قدمت دور شقيقتها الفنان وفاء عامر في بداية الحلقات.

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

