هكذا احتفل جمال عبد الناصر بفوز منتخب الزمالك

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان جمال عبد الناصر بفوز المنتخب الزمالك، حيث شارك "جمال" جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق المنشور بتعليق قال فيه:"مبروك للزمالك وعقبال النهائي مدرسة الفن والهندسة تتألق بالفوز ٠/٣ وتصل لنهائي الكونفدرالية".



تعليقات الجمهور على منشور جمال عبد الناصر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ان شاء الله الزمالك دايما في القمة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال جمال عبد الناصر



والجدير بالذكر آخر أعمال جمال عبد الناصر مسلسل ورق التوت ويقع معظم أحداثه في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، ويستعرضدراما معقدة تمتد على مدى تسعة أشهر. يتعامل الأبطال مع مفاجآت غير متوقعة، وتُكشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. شريف سلامةيلعب دور "مروان غالب"، الذي يعود إلى مصر بعد فترة من العيش في الخارج. يعارض مروان الأوضاع الغريبة والمختلفة في البلاد، لكنهيقرر تولي إدارة الأكاديمية ويصبح مخرجًا ورئيسًا لها.

أبطال مسلسل ورق التوت



ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أيةسليم، وجمال عبدالناصر، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.