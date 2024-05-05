نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطربة مروة نصر بعد حفل جدة: "Game over أمال ماهر صوت العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة الكبيره أمال ماهر المشهد علي جميع منصات التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا وذلك بعد أدائها الرائع في اولي حفلات ليالي جدة بالسعودية.

مروة نصر تشيد بـ امال ماهر

وقد نشرت المطربة مروة نصر منشورا علي صفحتها الشخصية تعليقا خاصا بعد عرض الحفل مباشرة قائلة.... game over أمال ماهر (صوت العرب) مشيدة بأدائها فالحفل ورجوعها إلى المسرح مره أخري وسط جمهورها ومحبيها فالوطن العربي.

احدث اعمال مروه نصر

وعلي صعيد أخر تستعد المطربه (مروه نصر) لطرح أحدث أعمالها الغنائية خلال فتره صيف ٢٠٢٤ حيث تعقد خلال هذه الفتره عدد من الجلسات الفنيه للاستقرار علي مواعيد نزول المشاريع المقبله والتحضير لها.

مع العلم إنه ا قد بدأت مؤخرا الحمله الترويجية للالبوم والاغنيه وقد انتشر بوسترات الاغنيه في حملات اعلانيه بجميع الشوارع والميادين بالقاهرة استعدادا لطرحها.

اغنية حلوه السهرة

"حلوه السهرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي.

كما قد صرحت "مروه" ان الاغنيه تقدمها بشكل جديد عليها تفاجىء بها الجميع وتحمل فكرة جديدة وتراهن عليها خلال مشوارها الفنى.

آخر أعمال مروة نصر

ومن ناحية اخري، طرحت الفنانة مروة نصر أحدث أغانيها التي جاءت بعنوان «عايزين نتدلع» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومن كلمات سمير طارق وألحان وتوزيع يوسف حسين، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان الفرحة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان حسن علي، وتوزيع فادي بدر، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ميكس، وماستر خالد رؤوف.

كلمات أغنية عايزين نتدلع

وتأتي كلمات أغنية عايزين نتدلع على هذا النحو: العين تعبت أوي من البكاء، مبقاش في السوق هشتكة للقلب اللي اشتكى، والحال بيسوق، عايزين من الدلع اللي اتمنع، لو في إحساس مش مصطنع، هاتولي صندوق، عايزين نتدلع نتدلع، فيها إيه ما القلب خلاص ولّع، نرقص نتنطط ونطلع هموم بالكوم، أصلها والله بالقُرعة، ما تيجي يا حظ بقى بسرعة.