نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يا نحلة".. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة هيفاء وهبي اغنتيها الجديدة التي تحمل اسم "يا نحلة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

أغنية "يا نحلة" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيه، وميكس وماستر سليمان دميان.

أخر أعمال هيفاء وهبي

والجدير بالذكر آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية فيلم رمسيس باريس، والفيلم بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع "سينرجى فيلمز".

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.