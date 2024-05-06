تامر حبيب: سأبدا تصوير "سيدتي العويلة" قريبًا.. وأتمنى العمل مع يسرا مرة أخرى

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث السيناريست تامر حبيب في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا وطن" على قناة الفجيرة الإماراتية عن رغبته في العمل مرة أخرى مع الفنانة يسرا بعد تعاونهما في مسلسل "شربات لوز". كما كشف إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، وأعلن عن استعداده لتقديم مسلسل جديد بعنوان "سيدتي العويلة" من بطولة منة شلبي.

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ون تامر حبيب مع يسرا مجددًا

وقال تامر حبيب: "أعشق مسلسل شربات لوز للغاية، وقد حقق نجاحًا هائلًا خلال عرضه، وما زال الناس يشاهدونه حتى الآن. كانت تجربة ممتعة منذ كتابة السيناريو وحتى عرضه. لكننا نفتقد جزءًا مهمًا منه، وهو الفنان الراحل سمير غانم، مما يجعل تقديم جزء ثان من المسلسل أمرًا صعبًا."

وتابع: حديثه عن يسرا ورغبته في العمل بعيدًا عن شربات لوز 2، أعرب عن الرغبة في تقديم عمل جديد ممتع يحمل نفس الروح الخفيفة التي كانت عليها في العمل السابق.

وتحدث السيناريست تامر حبيب عن أعماله الجديدة، قائلًا: انتهيت مؤخرًا من كتابة حلقات مسلسل سيدتي العويلة من بطولة منة شلبي وإخراج هادي الباجوري، والعمل مكون من 8 حلقات، وسعيد بتقديمه خاصة أن مسلسل رومانسي كوميدي استعراضي، وبه أكثر من 10 أغاني من تأليفي أيضًا، وسنبدأ تصويره قريبًا

آخر أعمال تامر حبيب

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها تامر حبيب هو مسلسل "بطن الحوت"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، مكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج وباسم سمرة وشارك عدد كبير من النجوم أبرزهم:أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس،ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي