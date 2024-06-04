حب حياتي.. حمو بيكا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل مؤدي المهرجانات الشعبية محمد محمود مصطفى الشهير بـ "حمو بيكا"، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك حمو بيكا عبر إنستجرام صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلًا: "حب حياتي ( شمس المجره ) كل سنه وانتي طيبه يا ست البنات وعقبال مليون سنه وانتي جنبي حبيبتي وبنتي وصحبتي وكل دنيتي ام تاج ( بعشقك وبموت فيكي يا ست البنات".





حمو بيكا يتصدر تريند جوجل





شغل مطرب المهرجانات حمو بيكا مؤشرات بحث جوجل بسبب التنمر الذي استقبله بعد صورته الأخيرة من المصيف بسبب مرضه.





و نشر صوره له من المصيف، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع صحابه!، ليه التريقه علي بطني؟!، أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده، ليه التنمر على شكلي!"، يارب اللي يتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي".





آخر أعمال حمو بيكا

و طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "خصمي رن عليا طالبني" بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

كلمات أغنية خصمي رن عليت طالبني

تنطيط هجوم مفاجئ اسمعو

هنا ضرب بالبنادق ارجعو

ده لسانكو يطول احنا نقطعو

مين هيجي مع الاساطير

انا اسمي مركه انت تبقا مين

انا بصمه في المجال ده من سنين

انا مش بروح ياعم انا بروحين

اصل سابق عنكو كتير

يلا ويلكم جالكو العو

اللي خاطف منكو الجو

اللي مديكم على عينكو

بلاش حد قصادو يحلو

الكلام مش على خربوش

ده الكلام على قطع وشوش

يلا مين قلبو ده هيجيبو

دانتو ع البايظ ياوحوش

دانتو ع البايظ ياوحوش

وكلاك كتير ونفسك انتهي

انا لسه يابن بابا ببتدي

جاهز معايا يلا اول ريدي

انت مش هتبان جمبي

طب حك يمكن اقرا نمرتك

يلي النجاح بتاعي موتك

علطول وجودي ياض مسكنك

انت شفاف مش ذنبي

خصمي رن عليا طلبني

ع الحالات عمال يندبني

قومت نازل وانا مش شايف

قلتلو انت بقيت تعجبني

قومت راكب المكنه مدور

كلو كان واقف بيصور

خدلو واحده في نص دماغو

اصلو كان عمال يتهور

رقم واحد بسوق مبعتمدش

أما انت تحت فرده الكوتش

اسمك معايا لا ميتذكرش

انت جيت يلا امتا وفين

الهيبه ليا والتاريخ يقول

أما انت فين مشوفتش مفعول

عالفاضي يبني اخرك مجهول

على ايدي ياما مسك ملايين

اسمي بصمه في قلب مجالي

لقبوني بالكعب العالي

انت لو نفسك تتميز

يبقا هنا علطول تعلالي

النزاهه دايما عنواني

كلها بتكرم علشاني

ربك ناصفني عشان انا سالك

عمري مره ما كنت اناني

اسال عليا هيقولو الزعيم

متجيش معاه بلاش عشان غشيم

اي يامستجد فوق دانا القديم

اوعا تنسا ان انا ميزتك

يكفي ان اسمي لما يتذكر

بيخلي كلو يجري يتنطر

مبلاش تعيش علينا دور خطر

وانت بتحكها وبتاكلك

لما يحضر عم مجالكو

انتو تمشو تلمو عزالكو

النهارده مفيش بالراحه

الصراحه مش اريح بالكو

خفو وبلاش هري كتير

ده اللي جي عليكو تقيل

يلا باي باي شرفتونا

ابقو عدو علينا بالليل