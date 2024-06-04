عابد عناني لـ "دوت الخليج الفني": شخصية عوني كانت تحدي وأدوار الشر هي اللي بتنجح

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق الفنان عابد عناني، في الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية والتي حققت نجاحًا كبيرًا، والتي خطف عابد من خلالها أنظار الجمهور والمتابعين له، وعادة يلفت عابد عناني نظر المتابعين بأدواره المميزة خاصة في أدوار الشر التي يتألق في تجسيدها وتحظى على ردود أفعال إيجابية.

ويعد من أبرز تلك الأدوار في مسلسل "البيت بيتي" الذي تألق به من خلال دور عوني وحاز على ردود أفعال واسعة وإشادات كبيرة من الجمهور.

وكان لموقع دوت الخليج الفني لقاء خاص معه يكشف فيه عن كواليس تحضيره الشخصية وعن أعماله المقبلة.

فجر الفني": ما الذي جذبك لدور عوني؟

اللي جذبني لدور عوني، أنا في الجزء الأولاني مكنتش أعرف أحداث الجزء الثاني، بس أكتر حاجة كانت عاجباني في دور عوني الأحداث والمرحلة في المشهد اللي هو بيحرق فيها القصر وهو كبير في السن.

كنت حاسس إنه تحدي لطيف إن أنا أعمل جزء من الشخصية وهو كبير في السن وسن أكبر من سني فدي كانت أكتر حاجة بالنسبالي متحمس ليها.

حدثنا عن كواليس المسلسل كيف كانت؟

كواليس المسلسل كانت لطيفة جدًا لإنه الشغل مع أستاذ خالد مرعي احترافي بشكل كبير جدًا وممتع.

وهو مخرج سينما كبير وعارف هو رايح يعمل ايه والناس كلها بتبقى في المود واللوكيشن بيبقى خطير.

حدثنا عن كواليس التحضير لمشهد نزول للمقبرة؟

مشهد نزولي المقبرة ده كان مشهد مهم جدًا، ومشاهد المقبرة كلها عمومًا كانت ديكور مبني في ستوديو كبير كان تقريبًا كل الستوديو مبني مقبرة.

وكان الصعب فيه إنه بداية نزول المقبرة كان من فوق وده كان يعتبر في الدور التالت، فإحنا كنا بندخل من فوق وبنفضل ماشيين في جنب نازل لحد مابننزل لمستوى الصفر اللي هو مستوى المقبرة فكان مشهد مجهود شوية في تنفيذه وتصويره كان صعب شوية.

ماهو أصعب مشهد واجهت صعوبة به؟

أصعب مشهد واجهته كان المشهد بتاع الحلقة الأولى في الجزء الأول بتاع حريق القصر لإنه اتصور في كذا يوم وفكرة النار والحريق كانت بنسبة كبيرة كانت حقيقية وبتتمثل حقيقي في التصوير فكان مشهد صعب والخطورة فيه كانت عالية.

ماهو أكثر مشهد تأثرت به نفسيًا؟

الموضوع مكنش واصل إني أنا أكون متأثر بشكل نفسي لإن في الأول وفي الآخر إحنا في خلفية عمل كوميدي إلى حد ما يمكن طبيعة الشخصية اللي أنا كانت شريرة شوية، بس مكنش الموضوع واصل لدرجة التأثر النفسي.

هل حدث مواقف مرعبة أثناء تصوير المسلسل؟

في تصوير الجزء الأولاني اللي كان بيسوق فيه العربية في حتة مقطوعة كانت الأجواء غريبة شوية والمشاهد اللي كان بيجري فيها ورا فتحية، كانت الأجواء غريبة بليل مكان شبه غابة بس مكنش واصل لدرجة إنه رعب.

ماهو الاختلاف الذي طرأ على شخصية عوني بين الجزء الأول والثاني من وجهة نظرك؟

في الجزء الأول كنا شايفينه شوية طماع أكتر من إن هو معندهوش قلب يعني.

في الجزء التاني باين إنه هو مش بس طماع في حق أخوه أو عايز يتخلص من أخوه عشان ياخد الورث كله، لكن هو النوايا دي كانت عنده من زمان وإنه هو شخص شرير.





هل عابد عناني بيأمن بوجود الجن والعفاريت ولعنة الفراعنة؟

مش لدرجة الإيمان، أكيد في جن لإن ربنا اللي بيقولنا كده، لكن موضوع لعنة الفراعنة ده مجربتهوش وبالتالي مش مؤمن بيه.

السحر بينقلب على الساحر.. مدى صدقك وإيمانك بتلك المقولة في سياق المسلسل؟

ده أعتقد إنه قانون رباني، فكرة إن كل ساقٍ سيسقى بما سقى المقولة دي موجودة سواء في الحياة أو في الدراما، وأنا مصدقها أكيد.

ماهو رأيك في من يبحثون عن الآثار ويتاجرون بها؟

أكيد ده فعل مخالف للقانون وفعل مخالف لكل حاجة، فأكيد أنا وجهة نظري فيه إنه فعل مجرم ويجب تجريمه.

كيف ترى ردود الأفعال على المسلسل؟

ردود الفعل عن المسلسل شايفها عظيمة جدًا والحقيقة أنا من أول قرايتي للجزء الأولاوني وأنا متوقعها.

حتى لما كنت بتسأل إنت بتعمل ايه الفترة دي، فكنت بقولهم شغال على مسلسل حلو أو ي اسمه البيت بيتي.

فالعادي المفروض ميقولش على الحاجة اللي هو شغال فيها إنها حلوة، لكن أنا فعلًا المسلسل ده أنا بحبه جدًا وبعتبر نفسي مش بس واحد من فريق العمل بتاعه بعتبر نفسي واحد من الجمهور اللي بيتفرج عليه ومستمتع بيه جدًا.

كيف ترى الانتقادات التي تعرض لها الجزء الثاني وأن الجزء الأول أقوى؟

ده دايمًا بيكون ليه علاقة بمدى حب الناس للمسلسل، والمسلسلات الأجزاء في كل العالم بتواجه نفس المشكلة دي إنه الناس بتبدي تقارنها ببعض، وفي الأول والآخر هو مش بيتقارن بمسلسل تاني وهو بيتقارن بنفسه وأظن إن دي حاجة في صالح المسلسل، واتمنى إن لو في جزء تالت ورابع من المسلسل يحاول إنه هو يعوض ويسمع للآراء اللي كانت بتقول إن الجزء الأولاني أقوى ويحاولوا يشوفوه المشكلة فين ويحلوها.

هل كنت متوقع نجاح المسلسل والشخصية بهذا الشكل؟

أنا فعلًا كنت متوقع نجاح المسلسل ده.

كيف ترى الهجوم الذي تعرضت له بسبب شخصية عوني؟

لما قريت الحلقة الأخيرة في الجزء التاني، أنا مبشوفش إنه هو هجوم وبشوفه تفاعل مع الشخصية أكتر من إن هو هجوم بالذات يمكن أنا عندي تاريخ مرتبط شوية بتقديم أكتر من شخصية شريرة في أكتر من عمل سوا في مسلسل الطاووس أو الاختيار.

الناس بتربط دايمًا الممثل المتميز في الأدوار اللي شبه الأدوار دي، إنه نشتم فيه براحتنا.

عابد عناني يرى إنه أصبح محصور في أدوار الشر فقط؟

أنا كنت خايف شوية من موضوع أدوار الشر ده، لكن هي بتنجح نجاح فارق عن الشخصيات التانية.

وأنا في رمضان اللي فات كان عندي مسلسل محارب مكنتش عامل فيه شخصية شريرة خالص بالعكس والناس استقبلتها بشكل لطيف لكن مش بنفس النجاح بتاع الأدوار بتبقى فاقعة ناحية الشر.

ما رايك في المنصات وهل ترى أنها احتلت محل التلفزيون؟

رأيي في المنصات إنها فعلا احتلت مكان التلفزيون، واحنا مش بنتكلم في حاجة لسه هتحصل، إحنا بنتكلم في حاجة حصلت في العالم كله.

ورأي إن هي أظبط وأحسن والتركيز فيها بيبقى أكتر والاهتمام بصناعتها بيبقى أكتر من المسلسلات الطويلة العادية.

ماذا تفضل المسلسلات الطويلة

أم المسلسلات القصيرة؟

بفضل المسلسلات القصيرة طبعًا وعن قولًا واحدًا.

هل في أعمال قادمة لك؟

إحنا بنستكمل تصوير مسلسل جودر الجزء التاني الـ 15 حلقة التانيين استعدادًا لعرضه في رمضان اللي جاي 2025 على حد تصريحات اللي حصلت من الشركة المنتجة والقنوات العارضة.

وفي انتظار عرض فيلم أصل الحكاية وفيلم كولونيا ده الأكيد لحد دلوقتي.