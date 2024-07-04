نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أندرو داوود صاحب فكرة برنامج "بيت السعد" تقديم النجم أحمد سعد والنجم عمرو سعد، إنه سعيد للغاية بردود الفعل حول الحلقة الأولى من البرنامج الذي انطلق أمس الأربعاء عبر قناة إم بي سي وتصدر الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من دول الوطن العربي والتي شهدت استضافة النجم أحمد حلمي.

فكرة برنامج بيت السعد

وأضاف داوود في بيان صحفي: "بحكم عملي مديرًا لأعمال النجم أحمد سعد، عرفت حجم الموهبة الجبارة التي يمتلكها هو والنجم عمرو سعد، ورأيت أن الفكرة التي وضعتها للبرنامج تكون مناسبة لهما بشكل واضح بل هما الأنسب وهو ما ظهر للجمهور بداية من الحلقة الأولى.

وتابع أندرو أن البرنامج سيشهد تواجد مجموعة مميزة من أهم نجوم مصر والوطن العربي منهم أحمد السقا ومحمد هنيدي ويسرا، وأن النجمين أحمد وعمرو سعد جمعتهما كيمياء هائلة أثناء تصوير حلقات البرنامج وسط مفاجآت كبيرة ستكشف عنها الحلقات القادمة موجها الشكر لكل طاقم عمل البرنامج للخروج بهذا الشكل.

نبذة عن أندرو داوود

يذكر أن أندرو داوود عمل مديرًا لأعمال الهضبة عمرو دياب خلال الفترة الماضية وحاليًا هو مدير أعمال النجم أحمد سعد.