فرق قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بأسيوط

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أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة أسيوط، عددًا من العروض الفنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وفي إطار خطة وزارة الثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجه خلالها تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة، والقيادة الحكيمة التي استطاعت أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن ثورة يونيو ستظل هي نقطة التحول الفاصلة في تاريخ مصر، خاصة عقب المشروعات القومية التي أقيمت على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

فرقة أسيوط للفنون الشعبية

وشهد الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث، لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، بجانب فقرة التنورة المميزة التي نالت إعجاب الحضور.

فرقة أسيوط للموسيقى العربية

وجاء الختام مع باقة متنوعة من الأغاني الوطنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية منها: "إن كان عالقلب، أم البطل، ويا حبيبتي يا مصر" وغيرها من الأغنيات بقيادة المايسترو حسام حسني، بحضور جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، ونخبة من الأدباء والمثقفين.

قدم الفعاليات فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وتأتي الفعالية في ضوء برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة خلال هذا الأسبوع احتفالًا بالذكرى الحادية عشرة للثورة المجيدة.

