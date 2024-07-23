نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الشركة المنظمة لحفل أنغام في السعودية لأحدث حفلاتها الغنائية، التي من المقرر أن تقام في جدة، يوم 13 سبتمبر المقبل.

وقد نشرت الشركة البوستر الرسمي للحفل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث يظهر فيه لقب "صوت مصر" بجانب صورة أنغام.

تعليق الشركة المنظمة على البوستر

أرفقت الشركة بالبوستر تعليقًا جاء فيه: "بعد طول انتظار، جمهور جدة على موعد للاستمتاع بألبوم صوت مصر أنغام، وأجمل روائعها المحفورة في قلوب العشاق. أنغام في جدة حالة خاصة جدًا".

أنغام في مهرجان موازين

وكانت قد أحيت المطربة أنغام حفل غنائي في مهرجان موازين وذلك في يوم الجمعة الماضي وظهرت وهي ترتدي علم المغرب الذي أبهر الحضور، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر اعمالها الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبعد انتهاء الحفل، وجهت الفنانة أنغام رسالة شكر إلى جمهور المغرب، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث نشرت فيديوهات لها من الحفل، وعقلت عليها: "تشرفت بلقاء جمهور المغرب العظيم".