نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية هشام عاشور في فيلم "الملحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان هشام عاشور، في فيلم "الملحد "والذي من المقرر عرضه يوم 14 أغسطس الجاري في السينمات، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف بشخصية شيخ، يعمل على إعادة أحمد حاتم إلى صوابه بعد إلحاده.

أبطال فيلم الملحد



فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.



وتدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

آخر أعمال هشام عاشور

يذكر أن آخر أعمال هشام عاشور مسلسل روز وليلى بطولة الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم وأحمد وفيق وتيام مصطفى قمر، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.