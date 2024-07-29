نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التهديدات.. نجوم الفن يأجلون حفلهم بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الظروف الصعبة التي تعرض لها الشعب اللبناني من تهديدات، قرر نجوم الوسط الفني تأجيل حفلاتهم التي كان من المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في لبنان، بعد التهديد الأخير للكيان الصهيوني الذي أربك حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت واستدعى وجود ظروف قاهرة.

وتم تأجيل عدد حفلات وهم:



1- حفلة النجم تامر حسني التي كانت مقررة في ٣-٨-٢٠٢٤

2- حفلة النجمة اصاله التي كانت مقررة في ١٠-٨-٢٠٢٤

3- حفلة النجوم عاصي الحلاني هيفا وهبي، سيف نبيل والتي كانت مقررة في ٨-٨-٢٠٢٤



ومن المقرر أن تعلن في وقت آخر شركتي gmh & tmg، عن موعد لاحق للحفل كما أكدوا على ضرورة مراجعة ticketing box office لاسترداد حق التذاكر.

وكان قد وجه تامر حسني رسالة اعتذار لجمهوره معلقًا: “جمهوري الحبيب في لبنان وكل المغتربين اللي كانوا جايين خصيصا من كتير من الدول حول العالم لحضور الحفل، اسمحوا لي ان اعلن عن تأجيل حفل لبنان يوم السبت الموافق ٣-٨-٢٠٢٤ لموعد اخر سوف يتم تحديده لاحقا مع منظمي الحفلة شركتي TMG & GMH نظرا لخوفي الشديد علي جمهوري اللي بعتبره اهلي واخواتي مش فقط جمهور ومحب لتامر ودي علاقتي بيكم دايما والخوف من صعوبة التجمعات بالآلاف في مكان واحد في ظل الاوضاع الامنية الراهنة”.

وتابع تامر حسني: “رغم ان الحفلة كان تم الإعلان مسبقا من المنظمين علي إنه ا SOLD OUT من اسبوع اللي فات وبناء علي طلب جمهوري الحبيب في لبنان اتخذنا قرار بتوسع المدرجات ليستوعب اعداد اضافية وتم فتح بيع التذاكر مرة اخرى وعرفت ان حتي الاماكن الجديدة كانت تذاكرها قربت تخلص.. ربنا يكون مع كل شعب لبنان