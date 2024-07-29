نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السبكي: التصنيف العمري لـ الملحد 16 سنة.. وصابرين قدمت دور عمرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار المنتج أحمد السبكي، إلى أن فيلم «الملحد» يتضمن رسالة جميلة جدًا هامة للشباب، مؤكدًا على أن الجمهور بعد مشاهدة الفيلم في السينمات لن يستطيع أحد أن يهاجم العمل السينمائي بـ «نص كلمة»، على حد وصفه.

وأكد أحمد السبكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، على عدم معرفته بوجود فيلم «الملحد» والذي تم طرحه عام 2014، بطولة الفنان القدير صبري عبد المنعم والفنان أحمد مجدي، قائلًا: «أنا ماشوفتش حاجة لصبري عبد المنعم اسمها فيلم الملحد، ماشوفتهوش ومعرفش عنه حاجة أساسًا، وأول مرة أسمع عنه».

وأشار أحمد السبكي إلى السبب في تصنيف فيلم «الملحد» رقابيًا لأكبر من 16 سنة؛ لأنه يخاطب الشباب والفئات العمرية الأكبير من ذلك، ولا يجوز عمل فيلم يبدأ من 14 سنة يتحدث عن الدين، فهم مازالوا في مرحلة صغيرة من العمر.

وأشاد المنتج أحمد السبكي بكواليس فيلم الملحد، كانت تسير بمنتهى السهولة نظرًا لوجود فنانيين كبار بحجم الفنان حسين فهمي، والفنان محمود حميدة والفنان أحمد حاتم، والفنانة صابرين والفنانة شيرين رضا، والفنانة تارا عماد، والفنان أحمد بدير والذي يشارك بمشهد واحد مميز ضمن أحداث الفيلم ويوجه من خلاله رسالة هامة إلى الشباب.

وأوضح أحمد السبكي، أن حسين فهمي يجسّد شخصية علماني وشقيق الفنان محمود حميدة والذي يجسد شخصية الشيخ حافظ، كما أن الفنانة صابرين ستظهر بشخصية جديدة، غير التي اعتاد عليها الجمهور، قائلًا: «صابرين هتقدم شخصية عمرها».