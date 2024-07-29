نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة الزيات تكشف لـ دوت الخليج الفني عن كواليس تعاونها مع أنغام بـ أغنية "هو أنت مين" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت أمس النجمة أنغام الألبوم الجديد بعد سلسلة من التشويق والذي يحمل اسم " تيجي نسيب"، ومنذ طرح الألبوم حقق ردود أفعال قوية وجيدة وأشاد البعض بعدد من الأغاني وكان أبرزهم أغنية "هو أنت مين".

وتواصل دوت الخليج الفني مع الشاعرة هالة الزيات والتي كشفت لنا كواليس التعاون مع صوت مصر أنغام وقالت:

أنغام

الأغنية في البداية اتعرضت عن طريق الملحن محمود الخيامي وبعد ما تم تنفيذها قام بإرسالها للست أنغام ونالت إعجابها، وكان هناك جملة واحدة فقط طلبت أنغام تعديلها وتم التعديل بناء على رغبتها وباقي الأمور كانت جيدة.

هالة الزيات: انغام كانت متحمسة للأغنية من أول مرة

وعن رد فعل أنغام قالت: أنغام كانت متحمسة للأغنية وعجبتها من أول مرة، إلى أنها طلبت التعديل على جملة معينة وتم تنفيذها، وبعد ذلك كانت الأمور في منتهي السلاسة والسهولة والجمال.

أما عن توقعات ردود الأفعال قالت هالة:" توقعاتي عن ردود الأفعال وخاصة أن الأغنية للست أنغام كانت صعبة أن أتوقع أي رد فعل وبالإضافة أنني أشارك في الألبوم وسط مجموعة كبيرة من صناع الفن والموسيقي وجميعها أسماء تخض، لكن الحمدلله أن ردود الأفعال أفضل مما توقعت سواء من الجمهور أو الوسط الفني.

هالة الزيات

هالة الزيات: تجربة تعاوني مع أنغام في منتهي الجمال والاريحيه.

وتحدثت هالة عن تجربة التعاون مع أنغام ووصفتها بإنه ا في منتهي الجمال والاريحيه ولم تتعرض لأي صعوبات أو ضغوطات بل كان كل شئ سهل وسلسل.

وعن طقوسها الخاصة عند كتابة أي أغنية قالت:" ليس هناك طقوس معينة كل ما في الأمر هو عندما أكتب أحاول أن نستحضر الاحساس جيدًا، والمس مشاعر الناس واستخدم ألفاظ جديدة وألفاظ قريبة من القلب، ويحاول أن أكتب عن مواضيع لم يتم تناولها كثيرا وانوع بين الدراما والرومانسيه واللايت.

تفاصيل اغنية "هو انت مين":

ويذكر أن أغنية "هو أنت مين" ثاني أغنيات ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وميكس وماستر طارق مدكور.