نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. ماجد المصري يكشف سر النزعة الدينية لـ تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت ماجد المصري عن سر ديني لتامر حسني لم يعرفه الجمهور عنه ، نظرًا لقربه منه ، وذلك من خلال تصريحات ماجد المصري عبر السوشيال ميديا.

موقف النزعة الدنية لتامر حسني

وتحدث ماجد المصري عن موقفه ديني جمعه بتامر حسني قائلًا :"تامر حسني عنده نزعة دينية زيادة عن اللازم، في مرة كنا عنده في بيته في رمضان ووقت صلاة دوت الخليج كان هو الإمام، حسيت أن هو بيستمتع وهو بيقرأ القرآن عنده حته حلوة أوي، أكيد دي حاجة مش هيتكلم عنها لأنها حاجة بينه وبين ربنا هو قلبه حلو أوي".

مسلسل آدم يجمع تامر حسني وماجد المصري



كان اللقاء الفني لهم من خلال مسلسل آدم الذي تم عرضه عام 2011 في موسم رمضان المبارك ، وحقق نجاح كبير جدًا وقت عرضه وتحدث عنه الشارع المصري ، وهو من بطولة تامر حسنى ومى عز الدين وأحمد زاهر وعفاف شعيب ودينا فؤاد ودرة التونسية وإيناس عز الدين وحجاج عبد العظيم ومحمود الجندي، وعبد الرحمن أبو زهرة ومن تأليف أحمد أبوزيد وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل آدم

تدور أحداث المسلسل حول آدم شاب فقير من بيئة شعبية، يُتهم والده بتقاضي رشوة، فيصبح آدم عائل الأسرة المكونة من والدته، وأشقائه فتضطره الظروف للعمل كعامل توصيل للطلبات. تربطه علاقة حب بجارته هنا التي يرفض والدها زواجه منها. وفي إحدى المرات يرى رجلًا أمريكيًا يحاول التهجم على الفتاة نانسي فيقتله للدفاع عن نفسه وعن الفتاة لتبدء صراعات عديدة له .

أحدث أعمال ماجد المصري



ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليا للنجم ماجد المصري مسلسل مفترق طرق، ويجسد خلال أحداث المسلسل شخصية عمر وهو محافظ وزوج هند صبري، ويتورط في قضايا فساد وفضائح جنسية يدخل بسببها السجن، الأمر الذي يدخل هند في أزمات عديدة وتضطر للعودة مرة أخرى إلى عملها كمحامية بعد غياب سنوات عن الحياة المهنية.



أحداث مسلسل "مفترق طرق"



ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.