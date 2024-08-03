نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفله "كاسيت 90".. محمد فؤاد يعبر عن سعادته بنجاح الحفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشعل الفنان محمد فؤاد حفل “كاسيت 90” بفقرة غنائية مميزة، والذي أُقيم في العلمين، ضمن فعاليات الموسم الثاني من المهرجان الذي يحمل نفس اسم “العالم علمين”.

وعبر الفنان محمد فؤاد عن سعادته بالحفل، في فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين بـ«فيس بوك»، إذ قال: «إحساس رائع جدًا وإحساس جميل جدًا، وأحلى كلام ممكن يحصل في مصر دلوقت، إنك تلاقي جمهور بيصارع في الدنيا اللي إحنا عايشين فيها».

وأردف محمد فؤاد: «الجمهور بيحاول يلاقي نفسه في كل المعاني الكويسة، مع المطربين بتوعه الكويسين، ومصر على رأس الهرم الفني في الوطن العربي، وكلنا بنتعامل مع الفن ومع جماهير الوطن العربي كله من هذا المنطلق وإحنا في وقت يا رب نكون قد المسؤولية».

نبذة عن حفل “كاسيت 90”

ويجمع حفل “كاسيت التسعينات”، كل من النجوم: حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وخالد عجاج وهشام عباس، ومن المقرر إقامته يوم الخميس 1 من شهر أغسطس القادم على مسرح «يو أرينا».