داليا البحيري تدعو إلى جبر الخواطر: "حبوا حبايبكم قبل فوات الأوان"

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة مؤثرة إلى جمهورها، تحثهم فيها على ضرورة جبر خواطر الأصدقاء وتقدير المحيطين بهم من أفراد الأسرة وزملاء المهنة والأصدقاء.

وأكدت داليا البحيري أن الحياة السريعة والمشاغل اليومية تجعلنا ننسى التعبير عن مشاعرنا تجاه من نحب، مشيرة إلى أن الكثيرين يلجأون إلى التعبير عن حبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوات الأوان، قائلة: "لأننا عايشين بنلهث في الدنيا ما بين السعي وراء الرزق ومشاغل الحياة بننسى نعبر عن حبنا للي حوالينا خصوصًا أهلنا وأصحابنا، وبنفتكر نطلع الحب ده ونكتبه على الفيسبوك أو السوشيال ميديا بعد الشخص ده ما يمشي ويسيبنا.. وهناك لا يوجد إنترنت ولا فيسبوك ولا سوشيال ميديا.. فالكلام ده لا يصل له".

قوة الدعاء وأهمية جبر الخواطر

أشارت داليا إلى أن الوسيلة الوحيدة التي تصل إلى الراحلين هي الدعاء وقراءة القرآن والصدقة، وتخيلت كم سيكون الأمر مختلفًا لو أظهرنا حبنا وتقديرنا للناس وهم على قيد الحياة. وقالت: "تخيل لو الشخص ده شاف وسمع الكلمتين الحلوين دول وهو عايش ودون مناسبة.. مش ده حيفرق كتير معاك أنت أكتر من الشخص ده.. لأنك ستشعر إنك قلت اللي نفسك فيه وأظهرت له مشاعرك وأكيد الحب والتقدير دول حيرجعولك أضعاف.. وكفاية جبر الخاطر دي عبادة مهمة جدًا، حبوا حبايبكم قبل فوات الأوان.. وقررت أبدأ وأعمل كده".

انتظار عرض مسلسل "دون مقابل"

وفي سياق آخر، تنتظر داليا البحيري عرض مسلسلها الجديد "دون مقابل"، الذي كان من المقرر عرضه في موسم رمضان الماضي ولكنه تأجل لأسباب عدة. يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم البارزين مثل هاني رمزي، وفاء عامر، آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، بسنت حاتم، وخالد سليم. المسلسل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد، ويُنتظر أن يحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.