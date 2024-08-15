حماقي يتصدر تريند يوتيويب ويتخطى المليون مشاهدة بـ تخسرني

القاهرة - محمد ابراهيم -



حقق حماقي نجاح كبير جدًا بأغنية تخسرني وتصدر المرتبة الثالثة بتريند يوتيوب وتخطى المليون مشاهدة في أقل من أسبوع،وأغنية "تخسرني" هي من كلمات مصطفي ناصر وألحان تيام علي وتوزيع توما.



كلمات أغنية "تخسرني" لـ حماقي



شوف نفس الظروف خلوني ماسك فيك لكن خلوك تسيب

مين! حبيتني مين! أنا ما افتكرش إنك في يوم كان لك حبيب

معقولة اترميت منك وأديني

في الطريق مشيت بدموع في عيني

ده انت لو ناديت كنت تلاقيني

ليه تخسرني

معقول جه الأوان اللي انت عادي

لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي

وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي

وتكسرني

فاق وقت الفراق قلبي ولقاك فجأة في عينيه زي الغريب

ياه شفتك حياة! ازاي قدرت تخلي ظني فيك يخيب

معقولة اترميت منك وأديني

في الطريق مشيت بدموع في عيني

ده انت لو ناديت كنت تلاقيني

ليه تخسرني

معقول جه الأوان اللي انت عادي

لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي

وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي

وتكسرني



آخر أعمال الفنان محمد حماقي



يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية واكلة الجو وهى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

أغنية «شاغل عيون الناس»، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.