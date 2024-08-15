نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يعايد المخرجة سارة وفيق بيوم ميلادها.. ماذا قال ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه تامر حسني رسالة تهنئة للمخرجة سارة وفيق من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري حيث نشر صورة لهم معًا معلقًا:"كل سنة وانتي اختي ومخرجتي ورفيقة مشواري، كل سنة وانتي سارة وفيق ".

أعمال لتامر حسني من إخراج سارة وفيق



كانت أولى التجارب التي شاركت بها سارة وفيق مع تامر حسني فيلم مش أنا الذي حقق نجاح كبير وقتها، كان الفيلم بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.



فيلم تاج

وقرروا معًا التجربة بفيلم تاج وهو ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.



ري ستارت

كما ينتظر تامر حسني فيلم ري ستارت من إخراج سارة وفيق أيضا، يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.