نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الفنانة جميلة عزيز تتصدر محركات البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة جميلة عزيز محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اعلنت صديقتها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي للمرة الثانية، بعد تعافيها منه الفترة الماضية.

وكتبت نجلاء عياد صديقة جميلة عزيز عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "يارب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي، وإن عجز الأطباء فأنت لا يُعجزك شيء، وإن قل الدواء فمنك الشفاء، اللهُم أنزل شفائك على من مسّه الضر"

وتابعت: "اللهم ياربي يا رحيم يا شافي يا معافي يشفيكى ويعافيكي يارب يا حبيبتى شفاء لا يغادر سقما، أرجوكم الدعاء للفنانة الجميلة أستاذة جميلة عزيز، ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها، النهاردة كانت نتيجة تحليل الورم وللأسف رجع مرض السرطان للمرة التانية هي محتاجة الدعاء أوي"

إصابة جميلة عزيز بالسرطان

ويذكر ان نتائج التحاليل الخاصة بـ جميلة عزيز إيجابية وأظهرت إصابتها بورم خبيث في الثدي، وحرصت الفنانة على نشر أدعية للشفاء عبر صفحتها، كما كشفت صديقة لها أمس، أن جميلة تعافت من سرطان الثدي منذ فترة إلا أنها منذ أيام عانت ظهور ورم جديد وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

سبب ارتداء الفنانة جميلة عزيز للحجاب

سبق، تحدثت الفنانة جميلة عزيز خلال لقائها في برنامج "بنت البلد" المذاع عبر شاشة "TeN" مع الفنانة نشوى مصطفى، عن الوعكة الصحية التي مرت بها، موضحة أنها غيرت حياتها بالكامل، مشيرة إلى أن دورها في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" كان السبب في ارتدائها الحجاب، قالت جميلة عزيز أنها لم تكن محجبة في هذه الفترة، ولكن الشخصية التي قدمتها في "أفراح إبليس" كانت لسيدة محجبة، ومن هنا قررت الحجاب، موضحة: "كنت في أفراح إبليس محجبة، الدور كان مكتوب لشخصية محجبة بس أنا ماكنتش لسه اتحجبت، بس اتكتبتلي الحمد لله".

آخر أعمال الفنانة جميلة عزيز

وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عزيز هو مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «افراح ابليس» عام 2019 من بطولة جمال سليمان وصابرين وهنادي مهنا واحمد صفوت من تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين، عرض الجزء الأول عام 2009، وأدى دور البطولة فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جمال سليمان، وعبلة كامل، وأحمد سعيد عبدالغني، وريهام عبدالغفور، وأحمد صفوت، وآيتن عامر، وسماح السعيد،ومحمود مسعود، ومن تأليف الكاتب الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج الراحل سامي محمد على.