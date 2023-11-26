نعرض لكم الان تفاصيل خبر في لقائه السادس عشر.. صالون دوت الخليج يناقش خطط وأهداف توطين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 نوفمبر 2023 11:14 مساءً - ناقش اللقاء السادس عشر من صالون دوت الخليج الذي تنظمه وتستضيفه جريدة دوت الخليج شهريًا، خطط وأهداف توطين الصناعة بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والاستثمار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في لقائه السادس عشر.. صالون دوت الخليج يناقش خطط وأهداف توطين… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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