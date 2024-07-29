نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مصلحة الضرائب: التعامل الفوري مع التحديات التي قد تواجه… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يوليو 2024 01:11 مساءً - قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، كما تحرص على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، ومع المجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وأكدت أن المصلحة تعمل على خلق حوار مستمر مع المستثمرين من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، وذلك انطلاقًا من حرصنا المتزايدعلى المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب .

وأكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية عقد اللقاءات مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة ومنها جمعيات المستثمرين ، لافتًا إلى أن عقد هذه اللقاءات بصفة دورية يساهم في التعرف على المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون وبالتالي يتم العمل على دراستها وحلها أول بأول.

وأشار صقر أن المصلحة تمد يد العون ولا تتدخر جهدا لحل هذه المشكلات بشكل فوري لدعم الاستثمار والتيسير على المستثمرين .

وأوضح أن ما حدث من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل على المستثمرين بدءا من تيسير تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيًا، مرورًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، كما أن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها.

ونوه إلى أن تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخري بالدولة يساهم في إحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي ، والحد من وجود الشركات الوهمية و تحقيق العدالة الضريبية .

وقال نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقوم بتقديم التوعية اللازمة عن المنظومات الإلكترونية المختلفة التي تطبيقا وذلك من خلال ورش العمل الفنية التي تنظمها للممولين الملزمين بهذه المنظومات قبل موعد إلزامهم بوقت كاف، ويستطيع الممول خلال هذه الورش الحصول على رد على كافة إستفساراته بشأن المنظومة.

أضاف أنه يتم العمل خلال هذه الورش على تقديم التدريب الكافي على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها مما يساعده على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة، هذا بالإضافة إلى ندوات التوعية الأون لاين التي تنظمها المصلحة ويتم الإعلان عن موضوعاتها ومواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وكذلك الموقع الإلكتروني للمصلحة، مضيفًا أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني من خلال الخط الساخن 16395 .

ومن جانبه أعرب سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية والقيادات بها لاستجابتهم لحضور هذه الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مجتمع المستثمرين من أعضاء الجمعية، وذلك للعمل على حلها ،مشيدًا بالتطوير الكبير الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية منذ عدة سنوات .

جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمقر الجمعية وتم خلالها الرد على كافة الاسنفسارات ومناقشة العديد من المشكلات وتقديم حلول لها .